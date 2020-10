Popyt na jasnowidza

Zapasy już pani zrobiła? – słyszę na ulicy rozmowę dwóch pań w wieku okołoemerytalnym. – To nie wie pani, co się dzieje? Jackowskiego pani nie słucha? – dziwi się jedna z uczestniczek rozmowy i wyłuszcza, że Krzysztof Jackowski, najbardziej znany polski jasnowidz, przewiduje, iż „wszystko zacznie się w listopadzie”. „Wszystko”, czyli wojsko na ulicach, może nawet jakiś bliżej nieokreślony konflikt. Wiarygodności Jackowskiego kobieta nie podaje w wątpliwość. Twierdzi, że pomaga on policji, w 700 sprawach poprawnie zlokalizował zaginionych lub ich zwłoki. Takie opowieści można usłyszeć coraz częściej – mamy ostatnio eksplozję doniesień o kolejnych wizjach jasnowidza Jackowskiego.