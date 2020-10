"Głupie, nieodpowiedzialne". Poseł PiS ostro o Tomczyku i "jemu podobnych"

Sejm na początkuwtorkowych obrad przychylił się do wniosku szefa klubu KO Cezarego Tomczyka o odroczenie obrad, aby posłowie mogli zapoznać się z projektem PiS ws. przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym związanym z COVID-19. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki (PiS) zarządził przerwę na Konwent Seniorów. Ostatecznie obrady zostały przerwane do jutra do godz. 9.00.

Wniosek opozycji spotkał się z mocną krytyką polityków obozu rządzącego. Sprawę skomentował na Twitterze m.in. poseł PiS Jan Mosiński.

"Jeżeli poseł Cezary Tomczyk i jemu podobni nie potrafią, w ciągu kilku godzin, ze zrozumieniem przeczytać 27 stron projektu ustawy i 18 stron uzasadnienia, to ja się pytam po co marnują swoje „talenty” zasiadając w Sejmie?" – napisał.

"Walka z COVID-19 powinna przebiegać ponad podziałami politycznymi, a nie składaniem głupich, nieodpowiedzialnych wniosków o przerwę. To jest głupi myślenie opozycji (nie tylko PO)" – dodawał.

Jak podkreślił, "składanie takich głupich wniosków, bo posłowi nie chciało się przeczytać 45 stron projektu ustawy, jest działaniem na szkodę Państwa, a nie PiS".