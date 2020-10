Czarzasty: Dosyć, naprawdę dosyć tego burdelu

Sejm na początku wtorkowych obrad przychylił się do wniosku szefa klubu KO Cezarego Tomczyka o odroczenie obrad, aby posłowie mogli zapoznać się z projektem PiS ws. przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym związanym z COVID-19. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki (PiS) zarządził przerwę na Konwent Seniorów. Ostatecznie obrady zostały przerwane do jutra do godz. 9.00.

– Nie możecie zgłaszać bubli 49-stronnicowych i przepychać to kolanem, bo będzie tak, jak z nie chlubnymi podwyżkami, z całą ustawą związana ze zwierzętami. Czas na koniec. Dzisiaj jako opozycja pokazaliśmy PiS-owi, że można inaczej. Jutro Senat się i tak nie zbierze i miał się nie zbierać, ani pojutrze. My mamy bardzo dużo uwag do tej ustawy, ale między Bogiem a prawdą poza ludźmi, którzy są w komisji, nikt tej ustawy do końca nie przeczytał i nie przetrawił – mówił polityk.

W dalszej części swojego wystąpienia lider Lewicy apelował, aby rządzący zakończyli tego typu sposób procedowania aktów prawnych. Poseł nie szczędził ostrych słów pod adresem PiS.

– Mówimy PiS-owi jasno i precyzyjnie: Dosyć, naprawdę dosyć tego bałaganu, tego burdelu, polegającego na tym, że wnosicie ustawy na trzy godziny przed procedowaniem i po 3 godzinach przyjmujecie te ustawy, bo macie większość. Większość wynika z rozumu, a nie z prymitywnego podchodzenia, że macie 6 głosów więcej – mówił Czarzasty.

