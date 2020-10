Grodzki przyspieszy procedowanie ustawy dot. walki z COVID-19

Sejm zakończył pierwsze czytanie projektów poselskich dotyczących walki z epidemią COVID-19. Wśród nich jest propozycja PiS, która zakłada m.in. wyłączenie medyków z odpowiedzialności karnej w czasie epidemii, podwyższenie ich wynagrodzeń oraz ułatwienia w zatrudnianiu lekarzy spoza UE.

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki zapowiedział, że, na prośbę szefa PSL, przyspieszy procedowanie tej ustawy.

– Chciałem poinformować o tym, że na prośbę prezesa PSL-u, naszego koalicjanta, przychyliłem się do wniosku, aby przyspieszyć maksymalnie procedowanie ustawy, która w tej chwili jest omawiana w Sejmie, dotycząca kolejnego etapu walki z pandemią, która to ustawa, mam nadzieję, dzisiaj wieczorem zostanie uchwalona, a jutro po stosownej obróbce legislacyjnej zostanie przekazana do Senatu i będzie ona w najszybszym możliwym tempie traktowana w Senacie tak, jak to zwykle robimy, a mianowicie będziemy zwoływać komisje zdrowia, zajmiemy się nią w poniedziałek od 16:00, najwcześniej jak to jest możliwe, bo przypomnę, że już przyspieszyłem posiedzenie Senatu o jeden dzień, na prośbę Ministerstwa Finansów – poinformował na briefingu prasowym w Senacie.

