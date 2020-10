"To nie czas na podziały". Wiceminister apeluje do szefa "S"

Decyzję o opuszczeniu RDS przez "Solidarność" i jej współpracowników ogłosił podczas konferencji prasowej w czwartek przewodniczący związku Piotr Duda. Stwierdził, że jej powodem jest "bezprawne powołanie przez prezydenta Andrzeja Dudę nowych członków Rady Dialogu Społecznego". Wczoraj zgodnie z wnioskiem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego Prezydent powołał w skład Rady Dialogu Społecznego nowych członków strony rządowej: Jarosława Gowina – Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii; Przemysława Czarnka – Ministra Edukacji i Nauki; Adama Niedzielskiego – Ministra Zdrowia; Olgę Semeniuk – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, jako przedstawiciela ministra właściwego do spraw pracy odpowiedzialnego za dialog.

Związkowcy nie zgadzają się na tego typu działania. – To jest niedopuszczalne, że premier ma możliwość odwoływania członka Rady, dlatego że ma taki kaprys – powiedział Piotr Duda.

Do Piotr Dudy zaapelowała wiceminister rozwoju Olga Semeniuk. "Z atencją wsłuchuję się w słowa przewodniczącego Piotra Dudy. Panie przewodniczący, to nie czas na podział, wyjścia, czy podważanie decyzji. To czas na wspólnotę, solidarność i dialog. Apeluję o powrót do stołu obrad. Wspólnie walczymy i wygramy z pandemią" – napisała zastępczyni Gowina na Twitterze.

