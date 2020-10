Lewandowski: Dziwak z Żoliborza chce szantażować całą Europę

Szef PiS Jarosław Kaczyński udzielił wywiadu dla "Gazety Polskiej Codziennie", w którym zapowiedział, że Polska nie da się szantażować Unii i w razie konieczności jest gotowa zawetować unijny budżet i koronafundusze.

W rozmowie Interią komentował to Janusz Lewandowski. – Dotąd to Polska była zakładnikiem dziwaka z Żoliborza, a teraz on chce szantażować całą Europę. Znowu zdziwił i oburzył, a wydawało się, że Jarosław Kaczyński już nas nie potrafi zdziwić, po tym jak w 2015 r. straszył, że uchodźcy są roznosicielami zarazków – ocenił.

Dopytywany, czy Unii faktycznie grozi weto budżetowe, stwierdził, że "istnieją metody zablokowania całego pakietu budżetowego, jeśli kraj nie ratyfikuje tych jego elementów, gdzie obowiązuje zasada jednomyślności".

-– Jeśli jednak Polska zdecydowałaby się na ten ruch, przyniosłoby to gigantyczne straty zarówno nam, jak i całej Europie, która czeka na te pieniądze. A pamiętajmy, że Polska wciąż jest głównym beneficjentem środków unijnych i ma dostać 94 mld euro w ramach wieloletniego budżetu UE 2021-27 – dodał. – To są pieniądze, których nasz kraj teraz w kryzysie gospodarczym i pandemii bardzo potrzebuje. Gdybyśmy więc padli ofiarą chorej żądzy władzy Jarosława Kaczyńskiego byłoby to zwyczajnie głupie – zaznaczył.

Czytaj także:

"Nie damy się terroryzować pieniędzmi. Non possumus". Mocna zapowiedź Kaczyńskiego: Będzie wetoCzytaj także:

"Nie odczuwasz dysonansu, albo chociaż dyskomfortu?". Dziennikarz "Wyborczej" upomina redakcyjną koleżankęCzytaj także:

"Szambo" w komentarzach o kwarantannie Kaczyńskiego. Brudziński ostro: Duchowi synowie Cyby