"Obudź się, Europo!". Ważny apel Morawieckiego w Rzymie

Były premier, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości przebywa w niedzielę w Rzymie, gdzie uczestniczy w konferencji Atreju.

Ważny dzień Mateusza Morawieckiego. Meloni ogłosi decyzję

To właśnie podczas tego wydarzenia, jak donosił włoski dziennik "Il Giornale" premier Giorgia Meloni ogłosi, że stery w partii Europejskich Konserwatystów i Reformatorów przejmuje Morawiecki.

W wystąpieniu wygłoszonym podczas konferencji były premier mówił o tym, że Europa musi się obudzić, aby znów poczuła swoją wielkość. – Po wielu kłopotach, problemach, znaleźliśmy się tutaj – tu w Rzymie. I to się stało miejscem powstania wielkiego imperium, wielkiej cywilizacji. Tu się urodziła Europa. Dzisiaj patrzymy na dzielnych i odważnych ludzi, takich jak Giorgia Meloni. Nadszedł czas, aby rozpocząć nową podróż. Aby znów odkryć wielkość Europy. Europa jest sercem świata. Tu się narodziły najlepsze cywilizacje. Tu urodziły się najlepsze pomysły. Tu był Arystoteles, św. Augustyn. Tu powstały najlepsze wynalazki – mówił Morawiecki.

Jak podkreślał, to także tu, w Europie, powstała współczesna nauka. Wspominając tak wspaniałe umysły, jak Leonardo da Vinci, Maria Skłodowska czy Albert Einstein wskazywał, że jesteśmy ich spadkobiercami i ponosimy wobec nich odpowiedzialność. – Mamy wspaniałą przeszłość i możemy mieć wspaniały przyszłość. To, co zrobimy za naszego żywota, będzie trwało przez wieki. Europa jest najlepszym miejscem na całym świecie – wiemy to. Sprawmy, by Europa znów była wielka – apelował.

Morawiecki: Mega Europa nie jest marzeniem. To plan

Polityk PiS mówił również, że Europa potrzebuje dziś innowacji oraz silnych i dynamicznych gospodarek, renesansu przemysłu europejskiego. Zaznaczał przy tym, że "Mega Europa" nie jest marzeniem, a planem.

– Mamy misję do spełnienia, aby Europa była kontynentem współczesnego przemysłu, kontynentem chrześcijańskich wartości, miejscem dla rodziny, aby była kontynentem normalności. Obudź się, Europo! Możesz być naprawdę wielka. Zróbmy to razem: Make Europe Great Again – wezwał uczestników konferencji Mateusz Morawiecki.

twitterCzytaj też:

Sukces Morawieckiego. Meloni wkrótce ogłosi decyzjęCzytaj też:

"Zostanę nazwana rasistką". Meloni otwarcie o przemocy seksualnej imigrantów