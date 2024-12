Sukces Morawieckiego. Meloni wkrótce ogłosi decyzję

Obecnie szefową partii ECR jest Giorgia Meloni, szefowa włoskiego rządu z partii Bracia Włosi. Wiceszefami są z kolei Jorge Buxadé z hiszpańskiej partii Vox oraz poseł PiS Radosław Fogiel.

ECR jest europejską partią zrzeszającą prawicowe formacje. PiS należy do jej frakcji w Parlamencie Europejskim – frakcja ta liczy 78 europosłów, a jej współprzewodniczącym jest Joachim Brudziński (wiceprezes PiS).

Jeśli Morawiecki zostanie szefem ECR, to będzie drugim polskim politykiem na czele europejskiej partii.

Włoski, centroprawicowy dziennik "Il Giornale" donosi, że premier Włoch Giorgia Meloni ogłosi decyzję już za kilka dni, podczas spotkania ECR w Atreju. Formalnie Mateusz Morawiecki ma zostać wybrany w styczniu. Zdaniem gazety, ma to związek m.in. z inauguracją prezydentury Donalda Trumpa w USA.

Morawiecki na Kongresie Młodych ECR

Niedawno były premier wziął udział w "Kongresie Młodych" Europejskiej Partii Konserwatystów i Reformatorów, który miał miejsce w Lublinie. Młodzi przedstawiciele środowisk konserwatywnych dyskutowali na tematy dotyczące rozwoju i przyszłości Polski i Europy. "Prawica i konserwatyści muszą nauczyć się szybować jednocześnie na dwóch skrzydłach. Pierwsze to skrzydło tożsamościowe, związane z wartościami, wiarą katolicką, polską kulturą. Drugie to skrzydło rozwojowe i aspiracyjne, akcentujące modernizację państwa i innowacje" – napisał po wydarzeniu Mateusz Morawiecki w mediach społecznościowych.

Jak podkreślił Mateusz Morawiecki, „prawica będzie szybowała na tych dwóch skrzydłach jednocześnie, albo zostanie zmarginalizowana”. "Albo nauczymy się funkcjonować w nowy sposób, albo będziemy tam, gdzie chcą nas widzieć nasi oponenci, w zaścianku, na obrzeżach głównego nurtu polityki. Cieszę się, że młodzi konserwatyści dostrzegają te wyzwania, przed którymi stoimy" – zaznaczył polityk PiS.

Były premier zaapelował, by czynić to z odwagą. "Walczmy o Polskę. O śmiałe projekty przyszłości, tak, by Rzeczpospolita była krajem nowoczesnym, opartym na AI, analizie danych, uczeniu maszynowym i innych osiągnięciach współczesnego świata. Walczmy o to, jednocześnie broniąc naszej tradycji, pamiętając o historii" – zaapelował Morawiecki. "Zachowujmy naszą konserwatywną tożsamość, ale wkraczajmy z tą silną tożsamością w nowe jutro! To nasze zadanie, by pokazać ludziom, że to jest możliwe. Że budowa innej nowoczesnej prawicy jest możliwa!" – dodał.

