"Dementuję wszystkie plotki". Szef PSL o doniesieniach "Wyborczej"

Jak poinformowała w poniedziałek "Wyborcza", poseł PiS Bartłomiej Wróblewski ma być kandydatem partii rządzącej na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Taką informację przekazał nieoficjalnie "Wyborczej" jeden z polityków PiS. Partia ma wystawić kandydaturę Wróblewskiego, ponieważ deklaruje on, że wynegocjował sobie poparcie w Senacie. Przekonywał władze PiS, że mogą go poprzeć senatorowie klubu PSL, co przeważyłoby szalę na jego korzyść.

Do sprawy odniósł się szef Ludowców. "Dementuję wszelkie pogłoski o poparciu kandydatury posła Wróblewskiego na Rzecznika Praw Obywatelskich przez @nowePSL. Nie ma i nie będzie mojej rekomendacji dla polityka partii rządzącej zarówno w Sejmie jak i w Senacie" – napisał na Twitterze Władysław Kosiniak-Kamysz.

Jak donosi "GW", politycy formacji Władysława Kosiniaka-Kamysza deklarują, że dalej będą popierać Zuzannę Rudzińską-Bluszcz. W ubiegłym tygodniu jej kandydaturę odrzucił Sejm. Cała procedura zgłaszania kandydatów ruszyła od nowa. Rudzińska-Bluszcz ma zamiar po raz kolejny ubiegać się o stanowisko. Warto zaznaczyć, że kandydaturę na nowego RPO musi zaakceptować zarówno Sejm, jak i Senat. W tym drugim większość ma tzw. pakt senacki. PiS stanowi mniejszość.

Bartłomiej Wróblewski był jednym z przedstawicieli wnioskodawców podczas rozprawy przed TK ws. stwierdzenia nieważności przesłanki eugenicznej. W czwartek TK orzekł, że tzw. aborcja eugeniczna jest niezgodna z konstytucją. W tej sprawie wniosek złożyła grupa posłów.

Czytaj także:

Warszawa: Zablokowane karetki, gigantyczne korki. Zwolennicy aborcji wyszli na uliceCzytaj także:

Merkel: Mam złe przeczucia. Sytuacja jest dramatyczna