Martyna Wojciechowska do protestujących: Zróbmy z Polski drugą Islandię

"ISLANDIA to jedno z najlepszych miejsc do życia DLA KOBIET. Już w 1915 roku Islandki jako pierwsze uzyskały prawa wyborcze, mieli pierwszą na świecie kobietę na stanowisku prezydenta, a dziś Islandia jest krajem wiodącym pod względem równouprawnienia kobiet i mężczyzn (od lat plasuje się na pierwszym miejscu w rankingu Global Gender Gap Index!)" – przekonuje Wojciechowska.

Według niej Islandia to "kraj, którego przyroda na każdym kroku zaskakuje i zachwyca". "To tak, jakby ktoś nierealne krajobrazy przeniósł do rzeczywistości" – pisze.

"ZRÓBMY SOBIE ISLANDIĘ W POLSCE! Z widokami będzie trudniej (choć Polska też piękna), ale to, jak będziemy tu żyli i jak się traktowali ZALEŻY WYŁĄCZNIE OD NAS!" – argumentuje Wojciechowska.

Dziennikarka dołączyła do swojego wpisu hasztag "Murem za kobietami". To nawiązanie do trwających od kilku dni protestów przeciwko decyzji Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej.

W ubiegłym tygodniu TK orzekł, że niezgodny z konstytucją jest przepis zezwalający na dopuszczalność aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. Wyrok TK wejdzie w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

