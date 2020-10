Horała o protestujących: Wychowani przez Netflixa i Tik Toka

W miniony czwartek Trybunał Konstytucyjny orzekł, że aborcja eugeniczna jest niezgodna z konstytucją. Orzeczenie zapadło większością głosów. Sędziowie Leon Kieres i Piotr Pszczółkowski zgłosili zdanie odrębne do wyroku.

Od czwartku w wielu miastach Polski odbywają się protesty przeciwko temu orzeczeniu. Manifestacje są niezwykle burzliwe. Protestujący m.in. obrzucili policję kamieniami, zdewastowali radiowóz oraz pomnik Ronalda Reagana. W niedzielę feministyczne organizacje zaplanowały protesty w kościołach. W internecie pojawia się coraz więcej zdjęć zdewastowanych świątyń.

W trakcie rozmowy z Onetem o te protesty został zapytany Marcin Horała. – Spodziewałem się, że ten atak na wszystkie fundamenty cywilizacji chrześcijańskiej będzie przeprowadzony także i przy okazji tego orzeczenia (...). Są pewne zmiany pokoleniowe. To, że uczestniczy w tym młodzież. Że młodzież jest teraz głównie wychowywana przez Netflixa, Tik Toka i tego rodzaju instytucje, gdzie ten liberalno-lewicowy światopogląd dominuje. Gdzie wszelkim złem jest Kościół, rodzina, ojczyzna. I to jest sączone młodym do głowy – stwierdził polityk.

Horała dodał, że polscy konserwatyści nie mają na to odpowiedzi. – Jako partia, jako rząd nie gramy w tej lidze – ocenia.

W rozmowie z portalem polityk zwrócił uwagę na agresję protestujących. – Jeżeli efektem tych protestów jest profanowanie świątyń, profanowanie pomników Ronalda Reagana, czy Jana Pawła II, to o czym my tu mówimy? To jest moment, w którym kontrkulturowa lewica, chcąca zniszczyć wszystkie autorytety i wszystkie podstawy funkcjonowania społeczeństwa, zyskała wiatr w żagle – mówił.

