"Daj mi proszę znać. Twój Frank". Niemcy oferują Polsce pomoc

Przywódca Niemiec zaznacza że „pandemia koronawirusa jest dla nas wszystkich trudnym sprawdzianem – dla naszych systemów zdrowia, naszych gospodarek i spójności w naszych społeczeństwach, jak również dla każdego z nas z osobna”.

Jak opisuje Deutsche Welle polityk dodał, że śledzi „dramatyczny rozwój pandemii koronawirusa” także w Polsce i życzy Andrzejowi Dudzie oraz „wszystkim Polkom i Polakom siły i cierpliwości, by przetrwać ten trudny czas”.

W ostatnim akapicie swojego listu, Frank-Walter Steinmeier zwrócił uwagę na fakt, że tam, gdzie medyczne możliwości w obrębie danego kraju dochodzą do swoich granic, „powinniśmy sobie wzajemnie, na ile jest to tylko możliwe, pomagać”. Swój list prezydent Niemiec kończy bezpośrednim zwrotem do Andrzeja Dudy prosząc, by ten dał mu znać, jeżeli pojawi się coś, co Niemcy mogą zrobić dla Polski.

Wyraził też zadowolenie, że są już, jak pisze, prowadzone w tej sprawie rozmowy. „Wspólnie, tylko wspólnie możemy przezwyciężyć ten kryzys”, kończy Frank-Walter Steinmeier, załączając od siebie i swojej żony pozdrowienia dla rodziny Andrzeja Dudy i podpisując list słowami „Twój Frank”.

