Porady warte milionów

Pod zdjęciami, na których prezentuje swoją zgrabną sylwetkę, zamieściła, jak zwykle, długi motywacyjny wpis. „Często pytam mężczyzn, jaką cechę uznają w kobietach jako najbardziej atrakcyjną. I wiecie co? To wcale nie długie nogi czy super biust. To urok osobisty i radość życia. Kochanie siebie i innych” – zapewnia pod zdjęciami prezentującymi m.in. jej długie nogi.

„Kobieta z wiekiem nie staje się przezroczysta, tylko bardziej wyrazista. Mówię to często, od kiedy skończyłam 50 lat, i będę powtarzać dla utrwalenia, między innymi po to, żeby 30/40-latki zauważyły, że przed nimi jeszcze dekady nowych szans i możliwości” – przekonuje celebrytka.

Nie wszyscy jednak dali się przekonać jej wywodom. – Dzisiaj za kasę można być szczupłym i młodym, taka jest prawda – skwitowała jedna z internautek na Instagramie. Joanna postanowiła odpowiedzieć. – Za kasę można bardzo wiele, warto zarabiać – poradziła. Takie rady ze strony milionerki to naprawdę coś. Bezcenne po prostu!