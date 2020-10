Myślibórz: Rusza śledztwo ws. pobicia księdza

Sprawę nagłośnił szczeciński radny Dariusz Matecki. Do pobicia miało dojść podczas protestów przeciw orzeczeniu TK ws. aborcji eugenicznej.

Agresor zaatakował księdza, okładał go. Broniący się duchowny i inni uczestnicy zgromadzenia informowali napastnika, że atakuje księdza. To jeszcze bardziej rozwścieczyło oprawcę, który jeszcze mocniej bił swoją ofiarę. Przerażony duchowny ukrył się w budynku stacji benzynowej, jednak napastnik go znalazł. Uderzył duchownego w brzuch i głowę.

Jak przekazała portalowi wPolityce.pl prokurator Ewa Obarek z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, w nielegalnej demonstracji uczestniczyło ok. 150 osób. Napastnik uderzył najpierw księdza w twarz i brzuch, używał wobec niego słów wulgarnych. Śledczy ustalili już, że to nie ksiądz spowodował bijatykę, ale napastnik. Śledztwo jest prowadzone w kierunku spowodowania u pokrzywdzonego obrażeń ciała, znieważenia go, zmuszenia do określonego zachowania oraz stosowania przemocy z powodu przynależności wyznaniowej księdza.

Czytaj także:

Gadowski: Ktoś chce wybebeszyć PolskęCzytaj także:

Przejmujący wpis chorego posła ze szpitala. "Bądźmy odpowiedzialni i szanujmy się"