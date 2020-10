Rabin Michael Schudrich do Prymasa Polski: Jestem zaniepokojony wypisywaniem na kilku kościołach graffiti

Michael Schudrich przesłał do 29 października list, w którym wyraził zaniepokojenie aktami dewastacji i profanacji kościołów przez protestujących. Przypomnijmy, że od tygodnia w wielu miastach w Polsce trwają protesty przeciwko decyzji Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej. W ubiegły czwartek TK orzekł, że przerywanie ciąży ze względu na podejrzenie ciężkiej choroby lub upośledzenia płodu jest niezgodne z ustawą zasadniczą.

"Jestem głęboko zaniepokojony wypisywaniem na kilku kościołach graffiti oraz zakłócaniem nabożeństw, do czego doszło w ostatnim czasie. Tak, jak należy szanować prawo ludzi do wyrażania swoich poglądów i do protestowania, w równym stopniu szanować należy świątynie” – napisał Naczelny Rabin Polski.

Michael Schudrich sprzeciwia sie jednak wprowadzeniu odpowiedzialności zbiorowej dla wszystkich uczestników protestów.

„To niesprawiedliwe wobec wszystkich, którzy pokojowo wyrażali swój uprawniony, stanowczy sprzeciw wobec decyzji Trybunału Konstytucyjnego, ograniczającej prawo do aborcji” – napisał.

„Niezależnie od wyznania lub jego braku, wszyscy jesteśmy dziećmi Boga i wspólnie odpowiadamy za nasz kraj. Dla wzajemnego zrozumienia i szacunku nie ma alternatywy. Jest naszą biblijną, moralną odpowiedzialnością, by zjednoczyć znów nasz kraj, szanując i kochając także tych, z którymi się nie zgadzamy” – dodał.

Prymas Polski podziękował Naczelnemu Rabinowi Polski za jego list. „Szacunek dla ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci zobowiązuje nas bowiem nie tylko do jasnego stawania w obronie życia, ale także do troski o wszystkie wymiary ludzkiego życia, które domagają się wzajemnego zrozumienia, a także dialogu i szukania porozumienia ze wszystkimi” – napisał arcybiskup Polak.

Czytaj także:

Macron wyraża solidarność z katolikamiCzytaj także:

"Dla wielu to było zaskoczenie. Nikt się nie spodziewał". Pierwsze komentarze po zamknięciu białoruskiej granicy