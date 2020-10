Gorąco na Placu Zamkowym. Są pierwsi zatrzymani

Pomimo kolejnych rekordów zachorowań na COVID-19 i apeli ekspertów, a także premiera, Strajk Kobiet od kilku dni zapowiadał na dzisiaj wielki protest w Warszawie. Tak aktywiście chcą rozpocząć drugi tydzień protestów przeciw zakazowi dokonywania tzw. aborcji eugenicznej. Wydarzenie pod hasłem "Marsz na Warszawę" rozpoczęło się o godzinie 17.00. Uczestnicy zgromadzili się w trzech ważnych miejscach stolicy: przed siedzibą Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, na placu Zamkowym, a także na placu Zawiszy. Nie jest znana jednak trasa marszu. Stołeczna policja alarmowała na Twitterze, że brak takiej informacji utrudnia zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Do spięcia doszło na Placu Zamkowym. Jak donosi policja, wśród zebranych ludzi pojawiły się grupki osób ze środowisk pseudokibicowskich. "Dążono do konfrontacji. Na miejscu działania natychmiast podjęli policjanci prewencji skutecznie to uniemożliwiając" – przekazano.

"Policjanci podjęli zdecydowane działania wobec grup pseudokibiców, którzy zagrażali bezpieczeństwu innych osób, a także używali pirotechniki. Działania są prowadzone w rejonie Wisłostrady i ul. Karowej. Są pierwsze zatrzymania" – poinformowano.

Czytaj także:

"Niezrozumiała decyzja". Policja alarmuje ws. protestu: To utrudnia zapewnienie bezpieczeństwaCzytaj także:

"Jesteśmy w nadzwyczajnym momencie historii". Ważny apel dziennikarza: Ratujmy ludzi tu i teraz