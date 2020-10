O. Leon Knabit zakażony koronawirusem. "Bardzo prosimy o modlitwę"

Stan zdrowia duchownego jest ponoć stabilny oraz "nie budzi niepokoju".

"Jednakże w związku z wystąpieniem u niego niektórych objawów COVID-19 bardzo prosimy wszystkich o modlitwę o szybki powrót do zdrowia dla o. Leona. Jednocześnie informujemy, że o. Leon nie miał kontaktu z nikim spoza wspólnoty przez ostatnie siedem dni" – przekazali benedyktyni tynieccy w opublikowanym oświadczeniu.

Cała wspólnota, która miała kontakt z zakażonym o. Knabitem została poddana kwarantannie. Izolacja potrwa do 8 listopada.

"W związku z tym w kościele opactwa nie będzie odbywać się Liturgia godzin; nie będzie też odprawiana w kościele Msza naszej wspólnoty o 6.30. Informacje dotyczące innych Mszy w kościele opactwa zostaną podane wkrótce. Intencje przyjęte na Msze poranne będą odprawiane w czasie Mszy o 6.30 i 18.00 odprawianych w kaplicy domowej za klauzurą" – przekazano.

Koronawirus w Polsce

Według danych MZ liczba wszystkich zakażeń wzrosła w piątek do 340 834. Od początku wybuchu epidemii w Polsce z powodu COVID-19 zmarło 5 351 osób. Wyzdrowiało 134 724 pacjentów.

Resort zdrowia przekazał również, że obecnie z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa 15 444 chorych (liczba łóżek dla pacjentów z COVID-19 to 23 111), z czego 1 254 to osoby podłączone do respiratorów (liczba respiratorów dla pacjentów z COVID-19 to 1 777).

MZ podało, że liczba osób objętych kwarantanną wynosi 496 213, natomiast nadzorem epidemiologicznym – 49 503.

