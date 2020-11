Mazurek odpisała na tweet prezydenta Trumpa. "Wiele zwrotów akcji, ale..."

"Przez ostatnie 4 lata widzieliście jak walczyłem dla was, teraz ja liczę na was i na kolejne historyczne zwycięstwo dla naszego kraju. Głos na mnie i Partię Republikańską to głos na amerykański sen. Idź, zagłosuj!" – napisał na Twitterze prezydent USA Donald Trump, który w zbliżających się wyborach walczy o reelekcję.

"Tłumy na wiecach wyborczych z Trumpem. To już ostatnia niedziela przed finałem kampanii. Wiele zwrotów akcji, ale prawdopodobnie z dobrym skutkiem 3 listopada" – skomentowała wpis Trumpa europosłanka PiS Beata Mazurek.

Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych odbędą się we wtorek, 3 listopada. Naprzeciw siebie w wyścigu do Białego Domu staną urzędujący prezydent Donald Trump, którego na kandydata w wyborach nominowała Partia Republikańska oraz kandydat Demokratów Joe Biden.

Trump niedawno przeszedł zakażenie koronawirusem i z tego powodu musiał przerwać kampanię. Obecnie prezydent USA jest już zdrowy i kontynuuje swoje kampanijne działania.

