Druga Hiszpania w kolorowym celofanie

Policja: Prawie 2 tys. mandatów za brak maseczki

Wobec 388 tys. kontroli osób skierowanych na kwarantannę w ok. 600 przypadkach policjanci stwierdzili uchybienia kwalifikujące się do wyciągnięcia konsekwencji prawnych; za niestosowanie się do obowiązku zasłaniania ust i nosa nałożyli...