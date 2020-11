"Już jest Pan winien wielu śmierci. Chce pan więcej?". Oburzający wpis Ochojskiej

Wpis Janiny Ochojskiej odnosił się bezpośrednio do informacji o tym, że Polska nie skorzysta z pomocy w walce z pandemia oferowanej przez rząd Niemiec. Prezes Polskiej Akcji Humanitarnej poruszyła również kwestię dostępu do respiratorów. Zasugerowała, że premier ma "zarezerwowane" miejsce i dostęp do tego urządzenia.

"Dla @PremierRP @MorawieckiM miejsce z respiratorem jest zarezerwowane, jest mu obojętne czy będzie ich więcej czy nie. Niech Pan pomyśli o nas i o personelu medycznym, który pracuje już resztką sił fizycznych i psychicznych. Już jest Pan winien wielu śmierci. Chce Pan więcej?" – napisała Ochojska.

Morawiecki kwestię respiratorów podjął dzisiaj podczas konferencji prasowej w Katowicach. Premier odwiedził miejsce, gdzie powstaje szpital tymczasowy dla pacjentów z COVID-19.

– W ciągu miesięcy letnich dokonywaliśmy zakupu respiratorów, dziś podłączonych jest 2200 respiratorów, a na magazynach Agencji Rezerw Materiałowych jest dostępne kolejnych 3500 respiratorów. Tylko w ostatnim miesiącu zainstalowano 1000 respiratorów – powiedział premier. Morawiecki zapowiedział także zwiększenie liczby łóżek szpitalnych dla zakażonych.

Później szef polskiego rządu w swoim wpisie na Facebooku zapewnił, że respiratorów nie zabraknie. Jak przekazał w październiku do szpitali trafiło 922 sztuki respiratorów, a w pierwszym tygodniu listopada liczba ta wyniosła 1000.

"Wciąż mamy duży zapas respiratorów i są one wydawane według zapotrzebowania zgłaszanego przez służbę zdrowia" – napisał.

Zaapelował również do mediów o niepowielanie nieprawdziwych informacji. "Proszę o niepowielanie niesprawdzonych informacji! Bądźmy odpowiedzialni również w internecie! #STOPFAKENEWS" – napisał premier.

