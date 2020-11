"Robicie bałagan i wylatujecie sobie z kochasiami na Maderę albo do Grecji". Ostra wymiana zdań w TVP Info

Goście w programie „Woronicza 17” rozmawiali o strajkach feministek oraz wpływie protestów na zwiększenie liczby zakażeń.

Kaczyński wywołał protesty Strajku Kobiet?

– Strajk kobiet jest niezależny, nie jest polityczny i też nie odpowiadamy za niego. Jarosław Kaczyński decyzją TK wrzucił granat do domu, nie dziwmy się zatem, że wszyscy z niego i wybiegli na ulice. Zerwał bardzo delikatny kompromis, który popiera 80% Polaków – tłumaczyła posłanka KO Katarzyna Lubnauer.

– Było to cyniczne i nieodpowiedzialne w środku pandemii, wywalenie w powietrze kompromisu z 1993 w środku pandemii. Kaczyński bardzo dobrze wiedział co robi, bo liczył że kobiety nie wyjdą w środku pandemii – dodała polityk.

– Nikt nie wywołuje wojen ideologicznych w sytuacji pandemii. rząd nie ma strategii jesiennej na pandemię, premier był zainteresowany kampanią i rekonstrukcją, nosi paczki do seniorów nie wnosząc tych paczek. Jeśli coś co kojarzyło się z sukcesami sportowym staje się symbolem pandemii to jest to symbol bezradności – podkreśliła dalej posłanka KO.

„A co robi wasze środowisko?”

– Pani jest hipokrytą, który mówi, że wszyscy powinni się skupić na walce z pandemią a co robi wasze środowisko? – odpowiedział posłance europoseł PiS.

– Jeden leci sobie z kochankiem na Grecję, wiceprezydent warszawy, blokujecie Sejm, Petru sobie wyleciał z Sejmu na Maderę z kochanką, wyprowadzacie ludzi na ulice. Robicie bałagan i wylatujecie sobie z kochasiami na Maderę albo do Grecji. I pani ma prawo nas pouczać co się powinno robić z pandemią? – mówił dalej Tarczyński.

– Cała Polska widziała jak pani kłamała jakie były powody wylotu Petru, cała Polska widziała, jak pani kłamała, że wyleciał służbowo. Kłamała pani wtedy kłamie pani teraz. Kiedy pojawiają się kryzysy w państwie, środowisko pani Lubnauer wylatuje na wakacje – dodał polityk.

