Kraków: Zaczyna brakować miejsc na cmentarzach i w chłodniach

– Początek listopada jest przełomem, bo w pierwszym tygodniu odbyło się 180 pochówków. Jeżeli taka sytuacja wzrostowa się utrzyma, to pod koniec miesiąca może to być liczba nawet około 800 – mówi cytowana przez Tok FM Patrycja Ćwikła z Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie. 800 pochówków w listopadzie to byłoby o ok. 300 więcej niż zazwyczaj.

Jest też problem z miejscami do przechowywania zwłok, dlatego urzędnicy planują otwarcie kolejnej chłodni, a do użytku ma być oddany także nowy cmentarz. Rozgłośnia przypomina, że w ciągu ostatniej doby w Krakowie potwierdzono 881 nowych przypadków koronawirusa (w całej Małopolsce – 2738).

Problem braku miejsc zaczyna także dotykać Warszawy. Tok FM opisuje, że dyrektorzy stołecznych szpitali ostrzegali, iż kończą im się miejsca w kostnicach. Stołeczny ratusz uspokajał, że w sytuacji kryzysowej pomoże Zarząd Cmentarzy Komunalnych i Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych.

Czytaj także:

"Ustawa covidowa" musi poczekać? Wszystko przez błąd posłówCzytaj także:

Prof. Horban: Szczepionka na COVID-19 najpierw dla seniorów i medyków