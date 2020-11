Marsz Niepodległości: Nie na piechotę, ale autami. Organizatorzy podali trasę

Uczestnicy pojadą z ronda Dmowskiego na drugą stronę Wisły, do ronda Waszyngtona. Tam zawrócą i przejadą do Dworca Centralnego. Następnie na rondzie Czterdziestolatka zrobią nawrót i z powrotem pojadą na rondo Dmowskiego. Auta będą jeździły w tej właśnie pętli. Organizatorzy proszą, aby osoby biorące udział w wydarzeniu, umieściły za przednią szybą białą kartkę – to będzie sygnał dla policji, że dany pojazd uczestniczy w rajdzie.

Szef Stowarzyszenia Robert Bąkiewicz apeluje, aby ustawiali samochody od godz. 13.30, wjeżdżając od ronda Czterdziestolatka lub od placu Zawiszy, aby nie powodować zatorów w mieście.

– W tym roku dbamy o bezpieczeństwo naszych uczestników. To po ich prośbach zdecydowaliśmy się na zmianę tej formuły, także ze względu na bezpieczeństwo weteranów, którzy co roku uczestniczą w marszu. W tym roku idziemy, a raczej jedziemy pod hasłem "Nasza Cywilizacja, nasze zasady". Serdecznie zapraszamy na godz. 14.00 – zachęcał podczas konferencji prasowej wiceszef Stowarzyszenia Tomasz Kalinowski.

