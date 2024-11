Cuda nad cudami!

Oto Jarosław Kaczyński, który na środowiska narodowe zawsze patrzył z lekko tylko skrywaną odrazą, a na Święto Niepodległości niezmiennie umykał do Krakowa, pojawił się na Marszu Niepodległości – całkiem tak, jakby bywał na nim co roku i jakby było to dla niego najnaturalniejsze w świecie. Co prawda portretu Romana Dmowskiego nie niósł, ale widziano podobno, że z kieszeni wystawało mu kompaktowe wydanie „Myśli nowoczesnego Polaka”, do którego od czasu do czasu zaglądał i ukradkiem ocierał łzy wzruszenia.

Albo taki pan Trzaskowski. Już samo to, że kierowany przez niego ratusz ostatecznie udzielił pozwolenia na Marsz Niepodległości i nie próbował go rozwiązać w trakcie zakrawa na cud.