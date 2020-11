"Państwo polskie to my". Orędzie prezydenta Andrzeja Dudy

Prezydent przypomniał, że przed 102 laty spełniło się wielkie pragnienie pokoleń Polaków. – Państwo polskie wróciło na mapę świata. Polska odzyskała niepodległość! Urzeczywistniło się marzenie, za które wielu naszych rodaków zapłaciło najwyższą cenę – cenę własnego życia – powiedział Andrzej Duda, apelując, abyśmy pamiętali o nich w tym wyjątkowym dniu.

W dalszej części orędzia prezydent zwrócił uwagę, że tegoroczne święto przypada w wyjątkowo trudnym czasie. Mówił tu o sytuacji związanej z epidemią koronawirusa. – To wielkie wyzwanie dla wszystkich obywateli, dla służby zdrowia i dla władz państwowych. Czas pandemii to czas podejmowania trudnych, często niepopularnych decyzji. Jesteśmy już wszyscy bardzo zmęczeni wprowadzanymi obostrzeniami i ograniczeniami. Odczuwamy niepewność. Wiele osób martwi się o swoje firmy, o miejsca pracy, o przyszłość swoją i swoich najbliższych – wskazywał. Andrzej Duda dodał, że w sytuacji nadzwyczajnej niezbędne są jednak nadzwyczajne działania. – Dla każdego z nas najważniejsze jest życie i zdrowie. Dlatego zadaniem państwa polskiego jest dzisiaj zapewnić bezpieczeństwo wszystkim obywatelom! – podkreślał.

Szczególne podziękowania prezydent skierował do tych, którzy "dzielnie znoszą ten trudny czas, przestrzegają zaleceń, nie narażają siebie i innych". – Dzisiaj to wyraz patriotyzmu. To świadectwo co znaczy prawdziwie odpowiedzialna, obywatelska postawa. Dziękuję za to z całego serca! – powiedział. – Ogromnie dziękuję lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym, diagnostom i całemu personelowi polskiej służby zdrowia. Dziękuję żołnierzom i policjantom, wszystkim funkcjonariuszom służb mundurowych. Państwa profesjonalizm i poświęcenie zasługują na największy szacunek. Jesteście Państwo naszymi bohaterami! – dodał prezydent.

Prezydent podzielił się także osobistym doświadczeniem związanym z koronawirusem. – Wiem, co to znaczy zachorować na COVID. Doskonale rozumiem niepokój, jaki towarzyszy wielu z Państwa o zdrowie najbliższych, sam to w ostatnich tygodniach przeżywałem – przyznał i dodał: "Szczęśliwie chorobę mam już za sobą, podobnie jak tysiące moich rodaków, których określa się teraz mianem 'ozdrowieńców'". Andrzej Duda zaapelował też do osób, które przeszły już zakażenie koronawirusem, aby oddawały osocze. – Sam zrobię to w najbliższych dniach po zakończeniu właściwych procedur medycznych. Także w ten sposób możemy wspólnie pomóc tym, którzy teraz przechodzą chorobę lub będą ją przechodzić w najbliższym czasie. Niech to będzie wyciągnięta w ramach naszej wspólnoty braterska dłoń – wskazał.

Kończąc swoje wystąpienie prezydent Duda przyznał, iż chciałby abyśmy w dniu Święta Niepodległości – tak innym niż dotychczasowe – szczególnie pamiętali, że państwo polskie to nie tylko instytucje, ale przede wszystkim to my – obywatele Rzeczypospolitej! – Różnimy się między sobą, często bardzo mocno, ale wspólnie tworzymy nasz wspaniały kraj – Polskę. I tylko wspólnie możemy poradzić sobie z największymi wyzwaniami. Tak samo było 102 lata temu, kiedy odzyskiwaliśmy niepodległość. Wówczas świat zmagał się z wielką epidemią grypy zwanej hiszpanką, która pochłonęła miliony ofiar. Młode państwo polskie musiało toczyć zacięte walki o swoje granice, a równocześnie zmagać się z epidemią. Nasi przodkowie sprostali wszystkim tym wielkim wyzwaniom. Wiem, że zrobimy to dziś także i my. Razem pokonamy obecne trudności tak, jak robiliśmy to wielokrotnie w naszej historii. Niech żyje wolna, niepodległa, suwerenna Polska, mocna naszą wspólnotą! – zakończył Andrzej Duda.