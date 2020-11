"Wszyscy jesteśmy bardzo rozczarowani". Dworczyk zapowiada: Te kwestie będą wyjaśniane

Ulicami stolicy po raz kolejny przeszedł wczoraj Marsz Niepodległości. W tym roku ze względu na sytuację epidemiczną, organizatorzy wydarzenia zdecydowali się na inną niż dotychczas formułę demonstracji. Uczestnicy mieli przybyć na rondo Dmowskiego samochodami i motocyklami. Niestety, nie wszyscy dostosowali się do tej decyzji. W czasie manifestacji doszło do starć z policją oraz wywołania pożaru w jednym z mieszkań w bloku stojącym przy trasie marszu. Organizatorzy pisali o prowokacjach lewicowych bojówek.

W Polsat News Michał Dworczyk pytany był m.in. o działania policji. – Wiemy już z komunikatów, które zostały przekazane, że jeśli chodzi o kontrowersje pojawiające się ws. użycia broni gładkolufowej przez policję, te kwestie są wyjaśniane – dodał. Jak zapowiedział, informacje w tej sprawie będą przekazywane przez policję i MSWiA.

– Oczywiste jest, że nie może być zgody na żadne czyny chuligańskie, na łamanie prawa. W takich sytuacjach policja musi interweniować, aczkolwiek jeśli są sytuacje, w których pojawiają się kontrowersje, muszą być one bardzo gruntownie wyjaśniane – stwierdził Dworczyk.

Szef KPRM odniósł się również do zarzutów Rafała Trzaskowskiego wobec Jarosława Kaczyńskiego. "Gdzie wicepremier od bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński? W tym momencie, to na nim spoczywa pełna odpowiedzialność za dzisiejsze wydarzenia na ulicach Warszawy. To on bezpośrednio odpowiada za nadzór na służbami" – napisał w środę na Facebooku prezydent Warszawy.

– Dla mnie jest bardzo przykre, że politycy opozycji nie potrafią nawet w takim dniu właśnie jak Święto Niepodległości wznieść się ponad podziały polityczne i próbują instrumentalnie wykorzystywać tego rodzaju sytuacje jak chuligańskie jakieś incydenty, które miały wczoraj w Warszawie miejsce do walki politycznej – ocenił Dworczyk. – Uważam, że ten sposób działania jest absolutnie naganny – dodał.

Czytaj także:

"Szturm" na policję pod salonem Empiku. Sieć wydała zaskakujące oświadczenieCzytaj także:

Trzaskowski oskarża Kaczyńskiego. Schreiber: Nie możecie sobie odpuścić z tym szczuciem?