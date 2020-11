Kiedy uczniowie wrócą do szkół? Czarnek odpowiada

Szef MEN był pytany w Radiu Wnet, do kiedy zamknięte będą szkoły. – Póki co, mamy decyzję do 29 listopada. Mamy nauczanie zdalne od I klasy szkoły podstawowej wzwyż – powiedział.

– Liczymy, że przez te blisko trzy tygodnie będziemy mieli sytuację opanowaną w tym sensie, że ta krzywa zachorowań zostanie wypłaszczona, że nie będzie zwiększonej liczby dziennych zarażeń, bo to wszytko jest ze sobą powiązane, a ostatecznie chodzi o utrzymanie wydolności systemu zdrowia – stwierdził Czarnek.

Według ministra "jeśli uda się to zrobić w ciągu tych kilkunastu dni, dzięki zaangażowaniu wszystkich Polaków, nauczycieli, uczniów, rodziców, przestrzeganiu wszystkich obostrzeń i rygorów, które są wprowadzane, nie po to, żeby kogoś blokować, ale by ratować życie i zdrowie, to jestem przekonany, że mamy szansę po 29 listopada przynajmniej stopniowo wracać do szkół".

Dopytywany, jak szkoły radzą sobie z pandemią koronawirusa, szef MEN stwierdził, że "na pewno lepiej niż na wiosnę". Zapewnił również, że do końca roku "nie będzie ani jednej szkoły, która nie będzie podłączona do internetu".

Czytaj także:

Premier: Szczepionka dobrowolna dla wszystkich