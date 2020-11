Kielce: Szpital tymczasowy będzie później i prawie trzy razy droższy niż zakładano

Śniadek o postrzeleniu reportera: Chcę wierzyć, że to był wypadek

– Na pewno przykrą rzeczą jest to, że pewne środowiska lewicowe, żeby nie powiedzieć lewackie, już usiłują wykorzystać to, co się stało, do dyskredytowania Marszu Niepodległości. A marsz ten wpisał się już w obchody Dnia Niepodległości i...