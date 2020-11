Lech Kołakowski odchodzi z PiS. Wicerzecznik partii komentuje

Wartością Zjednoczonej Prawicy jest to, że jest zjednoczona. My dzięki temu wygrywamy. Myślę, że nasi koledzy powinni wziąć to sobie do serca – stwierdził Radosław Fogiel, poseł i wicerzecznik PiS.

We wtorek rano poseł Lech Kołakowski poinformował, że odchodzi z Prawa i Sprawiedliwości. Według niego Zjednoczona Prawica może wkrótce stracić większość w Sejmie. Radosław Fogiel, komentując decyzję Kołakowskiego w programie "Tłit" w telewizji WP powiedział, że jego wypowiedź wpisuje się w to, co mówił niedawno Jan Krzysztof Ardanowski, były minister rolnictwa. – Jeżeli mowa o nadchodzącym dramacie kostiumowym, to tak jakbyśmy mieli ostatnio nie dość emocji – ocenił Fogiel i dodał, że partia liczy na "polityczny rozsądek" zawieszonych posłów. – Myślę też, że gdyby wyborcy Lecha Kołakowskiego chcieli, żeby on głosował tak jak Platforma, to zagłosowaliby na kogoś z PO. Doskonale wiemy, że rząd może funkcjonować z mniejszością – ocenił zastępca rzecznika prasowego PiS. Fogiel argumentował, że siłą Zjednoczonej Prawicy jest właśnie zjednoczenie. – My dzięki temu wygrywamy. Myślę, że nasi koledzy powinni wziąć to sobie do serca – dodał. Grupa posłów PiS z Ardanowskim na czele została zawieszona za głosowanie przeciwko ustawie nazywanej "piątką dla zwierząt", która wprowadza m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra i ogranicza ubój rytualny. Czytaj także:

Rozłam w PiS. Jeden z zawieszonych posłów odchodzi z partii