"Sytuacja jest krytyczna!". Czeka nas strajk generalny pielęgniarek?

– Sytuacja jest krytyczna. W pierwszych dwóch tygodniach miesiąca listopada zmarło więcej pielęgniarek, niż w pierwszej połowie roku, w którym trwała epidemia. Zarząd krajowy na posiedzeniu 9 listopada podjął decyzję i jednogłośną cuhwałę ws. wszczęcia sporów zbiorowych. Jeśli będzie konieczność, zapadnie decyzja o strajku generalnym. Uważamy, że jest to konieczne. Ignorowanie środowiska pielęgniarek i położnych w tej chwili staje się coraz częstsze – mówi Krystyna Ptok, przewodnicząca OZZPiP.

Przed tym krokiem związek przestrzegał już od jakiegoś czasu. W rozmowie z TOK FM przed miesiącem szefowa Forum Związków Zawodowych Dorota Gardias rządową strategię walki z pandemią nazywała "przemysłem teoretycznych zmian".

– Jeszcze, żeby tego było mało, to pan minister [Adam Niedzielski] ma ostatnio nowy pomysł, by środki, które dostają pielęgniarki od [czasów] ministra Mariana Zembali [...] wprowadzić do puli szpitali. Czyli te środki mogą w ogóle nie trafić do personelu, który ma zajmować się polskim społeczeństwem i obywatelami. Oni będą mniej zarabiać – tłumaczyła Gardias w rozmowie z rozgłośnią.

Czytaj także:

"Będą nadal orzekał". Sędzia Tuleya: Nie uznam orzeczenia Izby Dyscyplinarnej Sądu NajwyższegoCzytaj także:

Co dalej z "ustawą covidową"? Jest decyzja komisji senackiej