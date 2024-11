Zwolnienia grupowe w znanej polskiej firmie. Wiadomo, ile osób straci pracę

Amica podpisała ze Związkiem Zawodowym Pracowników porozumienie w sprawie zwolnień grupowych – poinformowała spółka w komunikacie wydanym we wtorek. Strony porozumienia ustaliły, że zwolnienia grupowe obejmą 39 pracowników spółki.

W treści zawartego porozumienia uzgodniono w szczególności kryteria doboru pracowników, których umowy o pracę zostaną rozwiązane w ramach zwolnień grupowych, oraz zakres świadczeń, które będą przysługiwały pracownikom objętym zwolnieniami grupowymi – podano.

Amica zwolni 39 pracowników

"Strony porozumienia ustaliły, iż zwolnienia grupowe przeprowadzone zostaną w okresie od dnia 20 listopada 2024 r. do dnia 20 grudnia 2024 r. i obejmą 39 pracowników spółki (ostatnie umowy o pracę w wyniku upływu okresu wypowiedzenia rozwiążą się odpowiednio z końcem marca 2025 r.)" – czytamy w komunikacie.

Zarząd spółki wskazuje, że pełne oszacowanie oszczędności w obszarze kosztów pracowniczych w związku z restrukturyzacją zatrudnienia będzie możliwe po zakończeniu procesu zmiany poziomu zatrudnienia.

Zwolnienia grupowe

Amica zdecydowała 25 października br. o przeprowadzeniu zwolnień grupowych do 49 pracowników w spółce w obszarach back office oraz o rozpoczęciu procedury konsultacji w tej sprawie ze związkami zawodowymi.

Amica to największy polski producent sprzętu AGD. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1997 r. W 2023 r. miała 2,84 mld zł skonsolidowanych przychodów.

W portfolio Grupy Amica znajdują się również zagraniczne marki: Gram, Hansa i CDA. Gram to duńska marka istniejąca od 1901 r., przejęta przez Amicę w 2001 r. i znana w Skandynawii. Hansa to marka występująca na rynkach Europy Wschodniej. CDA to brytyjska marka przejęta w 2015 r. i rozpoznawalna w takich kanałach dystrybucyjnych jak studia mebli kuchennych.

