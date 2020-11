Scheuring-Wielgus ujawniła dane policjanta. Jego żonę zalewa fala hejtu

W czwartek przed wejściem do Sądu Okręgowego w Warszawie przy al. Solidarności miał miejsce protest przeciwko próbie aresztowania jednej z kobiet biorących udział w manifestacjach, które wybuchły po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji.

Demonstrantów otoczyły liczne siły policji, które wyciągały pojedynczo protestujących i legitymowały ich. Według Komendy Stołecznej Policji obecna na miejscu posłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus, po uzyskaniu imienia i nazwiska jednego z funkcjonariuszy, przekazała je protestującym.

"Jak dużym zagrożeniem są hejterzy mówili politycy, mówiła organizatorka Strajku Kobiet. Tymczasem obecna na miejscu posłanka po uzyskaniu imienia i nazwiska policjanta przekazuje je protestującym. Żona funkcjonariusza na prywatnym FB zaczęła otrzymywać już hejsterskie wpisy" – podała na swoim profilu na Twitterz KSP i dołączyła nagranie.

Szef MSWiA Mariusz Kamiński, odnosząc się wczoraj do działań policji wobec protestujących, oświadczył, że to on ponosi odpowiedzialność za tę formację i będzie z tego rozliczany przez Sejm.