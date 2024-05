Znany dziennikarz zniknął z anteny TVN24. Musiał zwolnić swój gabinet

Wojciech Bojanowski to znany dziennikarz TVN24. W ostatnim czasie został doceniony za swoją pracę podczas wojny na Ukrainie i odebrał Telekamerę w kategorii "informacja i publicystyka". W 2020 roku Bojanowski został laureatem Grand Press w kategorii "reportaż" za materiał "Niech toną" o nielegalnych imigrantach, próbujących za wszelką cenę dostać się do Europy. Pracował nad nim przez kilka tygodni poza granicami kraju, towarzysząc załodze statku Sea-Watch 3. Podczas odbierania nagrody zdecydował się na osobiste wyznanie. Bojanowski przyznał, że w czasie realizacji reportażu, stracił nienarodzonego syna. Dziecko cierpiało na zespół Edwardsa. W listopadzie 2023 roku poinformował publicznie, że po 8 latach związku rozstał się ze swoją partnerką, z którą ma kilkuletnie dziecko.

Wojciech Bojanowski zniknął z TVN24. Rozwiązano jego zespół

Od końca stycznia materiały i relacje na żywo Wojciecha Bojanowskiego nie ukazują się w "Faktach" TVN. Ostatni z nich zobaczyliśmy 26 stycznia, poprzedni był z 11 września 2023 roku. Oba dotyczyły nielegalnych składowisk odpadów.

Z informacji serwisu Wirtualnemedia.pl wynika również, że rozwiązano Zespół Projektów Specjalnych TVN24, na którego czele, od 2020 roku, stał Bojanowski. Portal dowiedział się tego od dziennikarzy stacji, którzy zdradzili również, że dziennikarz pojawia się, mimo tego, w firmie. ale nie wiedzą, czym będzie się zajmował.

Co z ekipą Bojanowskiego?

Bezpośrednią przełożoną reportera jest od niedawna Beata Biel, wcześniej podlegał Michałowi Samulowi, redaktorowi naczelnemu TVN24 i "Faktów" TVN. Ekipa, która współpracowała z Bojanowskim została poprzesuwana do innych redakcji, rozdysponowano również sprzęt, którego używał do pracy Bojanowski. Jego producent, Marcin Piankowski skupia się obecnie na pracy dla portalu tvn24.pl. Katarzyna Lazzeri i Olga Orzechowska przygotowują teraz reportaże do programu "Czarno na białym". Z kolei Filip Folczak dołączył do TVN24 GO.

"Na korytarzach TVN mówi się, że Bojanowski dostał polecenie zwolnienia menadżerskiego gabinetu" – czytamy na Wirtualnemedia.pl.

Czytaj też:

Gwiazda TVN ostro uderza w nową TVP. "Jest teraz żadnym medium w Polsce"Czytaj też:

Znowu zwolnienia w "Dzień dobry TVN"? "Okaże się, kto się nadaje"