Patryk Jaki: To jest w tej chwili największa tragedia Polski

Miliarder i inwestor George Soros wezwał Unię Europejską, by nie uginała się pod sprzeciwem Polski i Węgier w kwestii powiązania budżetu UE z praworządnością.

Patryk Jaki pytany o tę sprawę w wywiadzie dla portalu wPolityce stwierdził, że Soros nigdy nie ukrywał swoich intencji. – Natomiast dla mnie większym problemem jest zachowanie polskiej opozycji, która w sytuacji, gdy Polsce chce się odebrać uprawnienia na lata, postępuje w taki sposób – ocenił.

Według niego chodzi o polską rację stanu. – Nie ma żadnej poważnej debaty w Polsce między rządzącymi a opozycją w sytuacji tak dużej zmiany ustrojowej, w jakiej znalazło się nasze państwo – powiedział Jaki. – To jest w tej chwili największa tragedia Polski – dodał.

Polityk uważa, że o liderach prawicy można wiele mówić, ale "oni samodzielnie widzą i potrafią narzucić tematy, potrafią rozpoznać zagrożenia". – Czy robią to lepiej czy gorzej jakościowo, ale potrafią to zdefiniować, ważny spór dla państwa. Natomiast za opozycję definiują to czynniki medialno-zewnętrzno-trzeciosektorowe. I to jest uważam największy problem opozycji – powiedział.

– Dzisiaj po drugiej stronie często zamiast argumentów merytorycznych, związanych z polską suwerennością, mamy takie opowieści: "A proszę panią, a oni są przeciwko Unii Europejskiej". To jest największy dramat polskiego państwa – stwierdził Jaki.

