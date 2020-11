Unijna rozgrywka

"Media w Holandii informują o propozycji premiera tego kraju w sprawie rozwiązania kwestii praworządności w Polsce i na Węgrzech. Mark Rutte chce stworzenia nowej Unii Europejskiej bez udziału Warszawy i Budapesztu" – tak pisaliśmy na portalu "Do Rzeczy" we wrześniu. Choć sprawa przycichła, to warto do niej wrócić, by nie zapomnieć, co może chodzić po głowie przynajmniej niektórym liderom państw unijnych. Szczególnie teraz, gdy konflikt o unijny budżet nabrał rumieńców.