Już za chwilę Black Friday. Jak nie dać się oszukać?

Już za kilka dni tzw. Czarny Piątek – Black Friday – dzień zakupowego szaleństwa, w którym będziemy kuszeni promocjami i zniżkami. Jednak wiele sklepów postanowiło wcześniej rozpocząć sezon zakupowy przed świętami Bożego Narodzenia ogłaszając od poniedziałku Black Week. Jak nie dać się oszukać w tym czasie? O tym mówił na antenie radiowej Jedynki Marek Zagórski.

Pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa zwrócił uwagę, że Black Friday to nie tylko okazja na "upolowanie" dobrych produktów w rozsądnej cenie, ale także okazja dla oszustów. Zagórski zaapelował, abyśmy zawsze zachowywali czujność. – Weryfikujmy miejsca i sklepy, w których kupujemy, zwracajmy uwagę na opinię innych użytkowników o sklepie, zwróćmy uwagę czy jest kontakt telefoniczny – wymieniał.

Co w sposób szczególny powinno zwrócić naszą uwagę? Na pewno wyjątkowe superokazje. – Najczęstszą formą oszustwa jest podszywanie się pod inne strony internetowe. Warto być czujnym. Tam, gdzie jest większy ruch, tam pojawia się więcej zagrożeń. Posiadamy listę ostrzeżeń, na której znajduje się ponad 6 tys. stron stworzonych tylko do wyłudzeń. Są one oczywiście blokowane – mówił.

