Budka: Żaden poseł KO nie podniesie ręki za pomysłem prezydenta

Borys Budka opowiadał w TOK FM o szerokim programie Koalicji Obywatelskiej uwzględniającym prawa kobiet.

– To jest kwestia przywrócenia elementarnych standardów: antykoncepcja awaryjna, in vitro. To są prawa nie tylko kobiet. Prawa reprodukcyjne rodzin, partnerów, które chcą mieć dzieci, a które rząd PiS pozbawił finansowania. To jest kwestia dobrej edukacji seksualnej, kwestie równościowe przede wszystkim w zakresie płac i walki z dyskryminacją. To są rzeczy, które znajdują się programie Koalicji Obywatelskiej jako prawa kobiet – podkreślał.

– W przypadku ustawy prezydenckiej jestem przekonany, że nikt, żaden z posłów Koalicji Obywatelskiej nie podniósłby za nią ręki” – zapewniał przewodniczący PO.

Borys Budka pytany był również o pomysł PSL-u, aby członkostwo Polski w Unii Europejskiej wpisać do konstytucji.

– To ciekawy pomysł. Zmiana konstytucji nie jest możliwa, dopóki PiS ma większość. Nie można majstrować przy konstytucji z PiS-em. W przyszłości to jest coś, co będzie brane pod uwagę. Prezydent Bronisław Komorowski nawet cały rozdział poświęcony relacjom unijnym przygotował. Warto do tego sięgnąć. Warto patrzeć na tę sprawę kompleksowo, natomiast dopóki PiS ma większość, to z pewnością z nimi nie będziemy zmieniać polskiej konstytucji. O ile mam pełne zaufanie do lidera PSL-u, o tyle żadnego do ludzi z PiS – podkreślił.

