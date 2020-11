– Mamy też jasne światełka w tunelu, które pokazują, że Polska idzie w dobrym kierunku. Przede wszystkim to poziom bezrobocia, poziom aktywności ekonomicznej ludności. Tutaj nie tylko rejestrujemy jedne z najlepszych wyników w Europie, a nawet na świecie. Można powiedzieć, że w III kwartale mamy do czynienia z przyrostem aktywności ekonomicznej ludności powyżej poziomu sprzed czasu epidemii – tłumaczył Morawiecki.

Premier przywołał także dane Narodowego Banku Polskiego, które wskazują, że „Polska w 2020 roku będzie miała największą nadwyżkę na rachunku bieżącym przynajmniej od czasu wejścia do UE”.

– To praktycznie jedna z najwyższych kiedykolwiek odnotowanych. To też świadczy o zdolności Polski do odpowiedzi na trudne czasy i budowania siły konkurencyjnej gospodarki, eksportu – dodał polityk.

– Ten efekt tarczy, w porównaniu do innych krajów w Europie, pozwala zobaczyć, że i OECD i Komisja Europejska prognozują Polsce jeden z najniższych spadków PKB w porównaniu do innych krajów – podkreślił dalej Morawiecki.

"Tarcza 2.0 to co najmniej 35-40 mld złotych"

– Dziś prezentujemy Tarczę Finansową 2.0. O ile pierwsza tarcza uratowała gospodarkę w tamtej fali kryzysu i pokazaliśmy, jak na tle innych państw Europy plasuje się Polska. Wystarczy zajrzeć do danych. Nasi przeciwnicy polityczni, medialni rzadko pokazują pewne wykresy, bo one mówią same za siebie – tłumaczył premier.

– Dzisiaj patrzymy przede wszystkim na te branże, które są najbardziej dotknięte. To mniej więcej 40 branż jak gastronomia, przewozy, hotelarstwo, cała turystyka – podkreślił dalej Morawiecki.

– Tarcza 2.0 to co najmniej 35-40 mld złotych. To 3 mld dla mikrofirm, 5 mld dla małych firm i dla średnich, większych i największych to pozostałe 25-27 mld złotych. To są środki, podkreślam to, za które odpowiedzialność bierze Skarb Państwa i państwo polskie – mówił szef rządu.

– Państwo polskie ratuje polskich przedsiębiorców. Państwo polskie ratuje polskie miejsca pracy. Całe branże mogłyby być zmiecione z powierzchni polskiej gospodarki, gdyby nie te działania, które proponujemy – dodał Morawiecki.