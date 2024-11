"Władza może kłamać, ale...". Morawiecki przypomina słowa Tuska

W piątek na profilu Mateusza Morawieckiego w mediach społecznościowych pojawił się nowy klip. Były premier brutalnie podsumowuje w nim dokonania rządzących, przywołując przy tym archiwalną wypowiedź Donalda Tuska.

Morawiecki uderza w Tuska w najnowszym klipie. Przypomina jego słowa

– Te słowa Tuska doskonale podsumowują "osiągnięcia" tego rządu w ostatnim roku – mówi Morawiecki na opublikowanym nagraniu.

Po tej wypowiedzi widzimy na ekranie Donalda Tuska, który podczas jednego ze spotkań przedwyborczych mówił: "Boli was cena gazu? Boli was cena prądu? Boli was cena benzyny? No, nie ma chyba o czym dyskutować. Władza może kłamać, telewizja może kłamać, ale liczby nie kłamią".

– Rzeczywiście, panie Tusk, liczby nie kłamią. Deficyt budżetowy na ten rok to 240 mld, a na przyszły – około 290 mld zł. Ceny podstawowych produktów szybują w górę, Spółki Skarbu Państwa zaliczają kolejne straty, brak środków w ochronie zdrowia, wpływy do budżetu państwa spadają. Można wymieniać jeszcze długo – wskazuje polityk Prawa i Sprawiedliwości.

Morawiecki kończy swój wywód kończy "prostą puentą". – Nie potraficie zarządzać 40-milionowym państwem. Jesteście w tym niesamowicie niekompetentni – podsumował były premier.

Ceny w sklepach uderzają w Polaków

W październiku ceny w sklepach były przeciętnie o 5,4 proc. wyższe niż rok temu – wynika z najnowszego badania UCE Research i Uniwersytetu WSB Merito. Jego wyniki pisuje piątkowa "Rzeczpospolita".

Według badania, średnia cena koszyka zakupowego przekroczyła granicę 300 złotych. – To wyraźny wzrost, bo w porównaniu z sierpniem koszyk podrożał we wrześniu o 25 zł, a licząc rok do roku, o 24 zł – podkreśla w rozmowie z gazetą Kamil Kruk, dyrektor z ASM Sales Force Agency.

