PiS o "dziurze Tuska". Morawiecki: Tutaj nie ma żartów

– Nasze oceny sprawdzają się. Mówiliśmy wielokrotnie, że ten rząd nie potrafi rządzić. Mamy do czynienia z "dziurą Tuska" – powiedział podczas briefingu szef klubu PiS Mariusz Błaszczak. Przypomniał, że we wtorek zmieniony został budżet państwa na ten rok.

– Wzrósł deficyt i to jest droga prowadząca do katastrofy. Już lekką ręką ten rząd zrezygnował z tarcz. Przypomnę, że zebraliśmy 140 tys. podpisów pod obywatelskim projektem ustawy "Stop podwyżkom" od lipca i ta ustawa nadal czeka. Jak się okazało, rząd nie podtrzymał w negocjacjach wyłączenia wydatków na obronność z procedury nadmiernego deficytu. To niesie za sobą bardzo poważne konsekwencje. Jedyną skuteczną odpowiedzią na zagrożenia jest silne Wojsko Polskie i żeby tak było nakłady na obronność muszą być wysokie. Niestety tak nie jest – wskazał były szef MON.

Głos zabrał też Mateusz Morawiecki. – Wrócił kryzys w podatkach. Polacy, czy jesteście zwolennikami rządu czy opozycji? Odłóżcie to na bok i popatrzcie na to, co dzieje się teraz w budżecie, bo to są Wasze pieniądze – apelował.

– Popatrzmy na to, co widać po stronie przychodowej budżetu. Mamy załamanie w dochodach od podatków od dużych korporacji międzynarodowych. Mamy do czynienia z prawdziwym załamaniem. Tutaj nie ma żartów. Przez poprzednie rządy PO widzieliśmy nie tylko stagnację, ale i regres w podatku międzynarodowym. To nie są żarty. Tu chodzi o miliardy złotych. Obiecali kwotę wolną do 60 tys. zł, akademiki za 1 zł, podwójną waloryzację dla emerytów – i tego nie ma. Podatek VAT – karuzele VAT-owskie, mafie VAT-owskie – tu też jest "dziura Tuska". Teraz widzimy załamanie dochodów i brak programów, które my wprowadziliśmy. Ta nieumiejętność zarządzania państwem przekłada się na dramat polskich rodzin. Widzieliśmy załamanie konsumpcji. Rosną ceny wody, wywozu śmieci – wyliczał były premier.

Porównanie rządów Tuska i Morawieckiego

Morawiecki zaznaczył, że "dziura Tuska wsysa dochody Polaków". – Do kłopotów budżetowych prowadzi również nowelizacja budżetu. Deficyt budżetowy przekroczy 200 mld zł. W przyszłym roku przekroczy on 300 mld zł. W 2 lata dług przekroczy ponad 0,5 bln zł. Takiego wzrostu nie było nigdy. Tusk chwali się, że przeznaczy 10 mld zł na subwencję wyrównawczą. My o tej porze w tamtym roku przeznaczyliśmy 14 mld zł. Kilkadziesiąt mld zł na inwestycje i subwencję wyrównawczą w latach 2021, 2022 czy 2023 r. – przypomniał polityk.

– Popatrzmy na wymiar inwestycyjny i na inwestycje greenfieldowe. Prowadziłem rozmowy z szefami firm z całego świata, żeby tu w Polsce lokowali swoje inwestycje. Tymczasem dzisiaj mamy załamanie również w tym obszarze. Polacy, nie dajcie sobie zamydlić oczu tymi opowieściami premiera Tuska Spirala drożyzny PO jest teraz brutalnie nakręcana i drenuje portfele Polaków. Musimy powiedzieć temu STOP. To potężny problem, który uderza w portfele Polaków – podkreślił Morawiecki.

Poseł Małgorzata Golińska wskazała: – Polacy pytają, jak to możliwe, że w 10 miesięcy wygenerowano tak potężną dziurę. Związkowcy KAS w liście do premiera Tuska wskazują, że świadome decyzje m. in. szefa KAS prowadzą do katastrofy finansowej naszego państwa. Rozwiązano również komórki, które miały ścigać przestępczość podatkową. To są świadome działania tej ekipy. Polityka tego rządu prowadzi Polskę na skraj katastrofy. "Dziura Tuska" to eldorado dla przestępców podatkowych, a dramat dla Polaków.

