Kto będzie kandydatem PiS na prezydenta? Kaczyński zabrał głos

Według nieoficjalnych doniesień, kandydat PiS na prezydenta może zostać przedstawiony już w sobotę. – Taki scenariusz jest brany pod uwagę – przyznał w poniedziałek na antenie Radia Zet Tobiasz Bocheński, którego nazwisko pojawia się w kontekście ewentualnych nominatów.

Teraz do kwestii wskazania kandydata odniósł się prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

– My prawdopodobnie podejmiemy decyzję, nie wiedząc, który z kandydatów z drugiej strony będzie, więc to na pewno nie wpłynie (na decyzję PiS – przyp. red) – powiedział na konferencji prasowej polityk. – Chociaż ja bym się przyłączył do tego zdania, że dobrze by było, ale mamy swój kalendarz – dodał.

Jarosław Kaczyński krytykuje działania PKW

Prezes PiS, odnosząc się do wyborów prezydenckich, nawiązał również do decyzji Państwowej Komisji Wyborczej, która w poniedziałek odrzuciła ubiegłoroczne sprawozdanie finansowe PiS. Partia może zatem stracić trzyletnią subwencję w kwocie ponad 75 milionów złotych. Za decyzją o odrzuceniu opowiedziało się pięciu członków, a przeciw było czterech.

– Wszystkie działania tych służb Państwowej Komisji Wyborczej, które badają sprawozdanie, stwierdziły, że wszystko jest w porządku, że nam się należą te pieniądze. Zostało to zignorowane i na zasadzie całkowicie niemerytorycznej podjęto taką decyzję, po prostu, żeby obniżyć nasze szanse, a być może w świadomości niektórych podejmujących decyzję, żeby po prostu te szanse zlikwidować – powiedział lider największej partii opozycyjnej.

Jarosław Kaczyński stwierdził, że taka decyzja oznacza, że wybory nie będą "normalne" i "równe". – To są wybory, gdzie jedni mają większe, inni mniejsze szanse, czyli nie są to wybory demokratyczne – powiedział prezes PiS.

Polityk zaznaczył, że jego ugrupowanie będzie "walczyć".

Prezes PiS apeluje o zbiórkę pieniędzy

Prezes PiS przyznał jednocześnie, że do wspomnianej przez niego „walki” potrzebne są pieniądze. Kaczyński zaapelował, by składki były "kontynuowane" i "rozszerzone".

– Żeby wszyscy, którzy zbierają dzisiaj pieniądze, bo my nie jesteśmy jedyni, zdali sobie sprawę z tego, że to te wybory, wybory prezydenckie są dzisiaj najważniejsze i naprawdę dużo ważniejsze, niż różne, skądinąd istotne i popierane przez nas przedsięwzięcia odnoszące się do różnego rodzaju instytucji – podkreślił polityk.

– My to popieramy, szanujemy, doceniamy sukcesy, ale jednak jest pewna gradacja, przede wszystkim trzeba wygrać wybory prezydenckie – dodał Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS podkreślił, że wybory prezydenckie powinny być początkiem zmiany sytuacji w Polsce, a także – jak to określił – przywrócenia praworządności i demokracji.

