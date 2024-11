Kaczyński o słowach Kalisza: Żyjemy w stanie kompletnej anarchii

Państwowa Komisja Wyborcza podjęła w poniedziałek uchwałę o odrzuceniu sprawozdania finansowego Prawa i Sprawiedliwości za 2023 r. Prezes PiS Jarosław Kaczyński był pytany we wtorek w Sejmie, czy partia odwoła się od decyzji PKW do Sądu Najwyższego.

Oczywiście, że będziemy, ale Państwowa Komisja Wyborcza, dokładnie jej przedstawiciel, czyli pan (Ryszard) Kalisz, stwierdził, że się nie będą liczyli z wyrokami sądów – odpowiedział prezes PiS. – My żyjemy w tej chwili w stanie kompletnej anarchii, takiej dyktaturo-anarchii – ocenił.

Członek PKW Ryszard Kalisz mówił w rozmowie z dziennikarzami, że na posiedzeniu PKW podjęła również uchwałę składającą się z trzech części.

– Pierwsza to apel do organów władzy państwowej, w szczególności do Sejmu, aby jednak zakończyć chaos prawny, konstytucyjny, który mamy w Polsce związany z neosędziami. Druga część stanowi, że Państwowa Komisja Wyborcza nie będzie uznawała jakichkolwiek orzeczeń osób, które nie są sędziami – stwierdził.

Dodał, że jakiekolwiek orzeczenie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN "nie zostanie przez nas uznane".