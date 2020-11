Odszedł z PiS, namawia do tego innych. Kołakowski prowadzi rozmowy

– PiS występuje przeciwko rolnikom, na co ja nie mogę sobie pozwolić, bo to dzięki nim wygraliśmy wybory – mówi Kołakowski w rozmowie z "SE", odnosząc się do "piątki Kaczyńskiego dla zwierząt". Poseł z Podlasia nie ukrywa, że jego celem jest powołania do życia nowego koła, a może nawet klubu w Sejmie.

– Jeśli ktoś z tych 15 posłów, którzy sprzeciwiali się "piątce", zechce ze mną rozmawiać o współpracy, to tak będzie – deklaruje parlamentarzysta.

Według ustaleń tabloidu, rozmowy już trwają. – Zastanawiam się, czy rzucić legitymację partyjną – mówi "SE" jeden z członków klubu PiS.

Do utworzenia koło poselskiego potrzeba 3 posłów. Aby powstał klub, koniecznych jest co najmniej 15 posłów.

Czytaj także:

"Nie zawahamy się użyć weta dla dobra całej Unii". Mocne słowa Morawieckiego po spotkaniu z OrbanemCzytaj także:

"To był ostatni dzwonek". Poważne problemy Zygmunta Chajzera