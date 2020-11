Kierwiński odcina się od słów Schetyny. "Chyba poszedł o krok za daleko"

– Nie chcę aborcji na życzenie. Uważam, że trzeba wyciągnąć wnioski z tego, co się stało, że trzeba spokojnie porozmawiać, w jaki sposób wrócić do kompromisu aborcyjnego. W jaki sposób go unowocześnić i dać mu nowe życie – mówił Grzegorz Schetyna w Polsat News.

"To są prywatne poglądy pana Grzegorza Schetyny"

Do słów byłego szefa PO odniósł się dzisiaj w Radiu ZET poseł Platformy Marcin Kierwiński.

– To są prywatne poglądy pana Grzegorza Schetyny, to nie jest stanowisko Platformy Obywatelskiej – stwierdził poseł.

– Ale ja cenię sobie, tak jak powiedziałem, różne głosy w ramach Koalicji Obywatelskiej, w ramach Platformy Obywatelskiej. Akurat w tych sprawca uważam, że każdy z nas, zawsze tak było w PO, powinien mieć wolny wybór – tłumaczył dalej Kierwiński.

Jednocześnie polityk stwierdził: „Nie wiem skąd takie twarde sformułowania Grzegorza Schetyny, bo to nie on dziś będzie podejmował decyzje za całą Koalicję Obywatelską”.

– Myślę, że przede wszystkim w tej sprawie odpowiadał na pytanie, a że powiedział dość kategorycznie własne zdanie, niejako projektując to tak, jakby to było zdanie KO, to chyba poszedł o krok za daleko – podkreślił poseł.

