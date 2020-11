"Żegnaj Pawle Kukizie, witaj Szymonie Hołownio?". Zgorzelski odpowiada dziennikarzowi

W czwartek rano Onet podawał, że może zapaść decyzja o wykluczeniu posłów Kukiz'15 z koalicji. Po posiedzeniu zarządu Koalicji Polskiej poinformowano o zakończeniu współpracy formacji Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz Pawła Kukiza.

– Żegnaj Pawle Kukizie, witaj Szymonie Hołownio? – pytał posła PSL w poranku Radia ZET dziennikarz, odnosząc się do rozpadu Koalicji Polskiej.

– Myślę, że tylko pierwsza część stwierdzenia jest póki co aktualna – stwierdził Zgorzelski.

Bez Kukiz'15, ale z Hołownią?

– Na posiedzeniu Komitetu Wykonawczego PSL poszerzonego o przedstawicieli Rady Naczelnej podjęto decyzje, że współpraca z Pawłem Kukizem musi dobiec końca(...) Poróżniła nas sytuacja, która jej dla nas "non possumus", rzeczą która mieści w kategoriach wartości nieprzekraczalnych, o których się nie dyskutuje – tłumaczył polityk.

– Jesteśmy partią proeuropejską. Nie możemy relatywizować naszego miejsca w UE, bo my je określiliśmy przez nasze świadectwa – dodał wicemarszałek Sejmu.

– Dla nas przynależność do UE to jest nasza racja stanu, strefa bezpieczeństwa i rozwoju. Jeżeli się tutaj rozjeżdżamy w sferze wartości, to nie ma co mówić o innych poziomach współpracy – podkreślił dalej Zgorzelski.

Jednocześnie polityk stwierdził, że trwają rozmowy z Szymonem Hołownią. – Istotą parlamentaryzmu jest dialog. Wyróżniamy się tym, że potrafimy rozmawiać odkładając animozje (...) Także rozmawiamy z Szymonem Hołownią – mówił Zgorzelski.

– Nie rozmawiamy o tym, żeby tworzyć jakiś projekt polityczny. To jest jeszcze za daleko. Są to rozmowy o charakterze taktycznym, takim można powiedzieć rozpoznawczym, o pozycjonowaniu się różnych ugrupowań – stwierdził poseł i dodał, że Szymon Hołownia jest przez PSL "życzliwie postrzegany".

Czytaj także:

Skrzek żaby ważniejszy niż ochrona życia poczętego? Szokujące wyniki akcji performera