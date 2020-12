Gowin zabrał głos ws. protestów Strajku Kobiet. Padły mocne słowa

Gowin odniósł się tym samym do niedawnych manifestacji Strajku Kobiet. W sobotę środowiska feministyczne i proaborcyjne po raz kolejny wyszły na ulice polskich miast, by domagać się zmian w prawie aborcyjnym. Podczas marszu doszło do przepychanek z policją. Funkcjonariusze zdecydowali się użyć gazu. Wśród poszkodowanych znalazła się m.in. poseł Koalicji Obywatelskiej Barbara Nowacka.

– Immunitet poselski nie uprawnia posłów do łamania prawa, nas także obowiązują przepisy związane z zakazem udziału w demonstracjach – ocenił Gowin. – Policja jest od tego, by przestrzegać egzekwowania prawa – dodał.

Spór z UE

Minister rozwoju mówił także o sporze między Polską i Węgrami a Unią Europejską w sprawie mechanizmu powiązania wypłat z unijnego budżetu z praworządnością. Gowin po raz kolejny podkreślił, że pieniądze z funduszy wspólnotowych są Polsce bardzo potrzebne.

– Jestem gorącym zwolennikiem kompromisu ws. budżet UE. Fundusz Odbudowy to setki miliardów złotych dla Polski, jako minister odpowiedzialny za gospodarkę mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że potrzebujemy tych środków by wrócić na ścieżkę wzrostu – stwierdził.

Jednakże zdaniem wicepremiera obecne działania unijnych urzędników i polityków niemieckich są niedopuszczalne.

– Niedopuszczalna jest sytuacja, w której budżet Unii przyjmuje się na zasadzie jednomyślności, a następnie, w oparciu o mgliste przesłanki jakiejś większości, może pozbawiać poszczególne kraje dostępu do części tego budżetu – ocenił.

– Przy takim sformułowaniu preambuły do przepisów dot. praworządności jak obecnie, mogą one w przyszłości posłużyć do nacisku na poszczególne państwa #UE, nie tylko Polskę czy Węgry – dodał.

Szczepienia dobrowolne czy przymusowe?

Gowin odniósł się także do obaw części społeczeństwa dotyczących szczepionki na koronawirusa. Wicepremier zapewnił, że nie będzie ona obowiązkowa.

– Nie rozważamy wariantu przymusowych szczepień na koronawirusa. Będziemy zachęcać do nich osoby znajdujące się w grupach szczególnego ryzyka – powiedział.

Czytaj także:

Prokuratorzy IPN chcą uchylić immunitet sędziemu Sądu Najwyższego



Czytaj także:

Pijany św. Mikołaj i "odkupienie win"? Awantura o koszulkę w sklepie Reserved