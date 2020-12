Wspieranie LGBT i zgłębianie feminizmu. Takie szkolenia czekają pracowników TVN

Jak informuje portal Niezalezna.pl, pod koniec listopada wśród pracowników telewizji TVN rozsyłany był e-mail, którego tematem był "Harmonogram szkoleń w grudniu".

"Drodzy, poniżej znajdziecie harmonogram szkoleń i warsztatów na grudzień. W tym miesiącu poza cyklem LGBTQ+. Rozumiem i wspieram, prowadzonego przez Kamila Kuhra, wprowadzamy nową serię spotkań i warsztatów Ten straszny feminizm!, podczas których dr n. hum. Sandra Frydrysiak przybliżać nam będzie pojęcia i zjawiska dotyczące szeroko rozumianej kwestii równości/nierówności płci, w kontekście historycznym, społecznym i językowym" – napisano w jego treści.

Jak zaznaczono, prowadzący warsztaty są wykładowcami SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego.

"Dodatkowo zapraszamy na spotkanie z Tomkiem Majewskim, który wprowadzi nas w kwestie komunikacji opartej na empatii (innymi słowy: Non-Violent Communication). Docelowo chcielibyśmy zorganizować warsztaty NVC w mniejszych grupach, więc jeżeli spodoba Wam się ten temat i będziecie chcieli go zgłębiać, to jesteśmy tu dla Was. Gorąco zachęcamy do zapisów!" – dodano.

Na przytoczonej przez portal Niezalezna.pl liście wybranych szkoleń dla pracowników TVN znalazły się m.in: "O co chodzi kobietom walczącym o swoje prawa?", "Parler-femme: formuła „mówić jako kobieta” w teorii i praktyce", czy "LGBTQ+. Rozumiem i wspieram".

Jak podkreśla serwis, Kamil Kuhr i Sandra Frydrysiak, którzy poprowadzą szkolenia w TVN, w 2019 r. wspólnie napisali tekst w "Gazecie Wyborczej" tekst pt. "Deklaracja LGBT+. Czy Kaczyńskiemu uda się zrobić z gejów i lesbijek nowych uchodźców?". W artykule twierdzili m.in., że w ostatnich latach coraz więcej osób opowiada się za prawem do małżeństw (30 proc.) i adopcji dzieci (11 proc.) dla LGBT+ oraz prawem do publicznego okazywania uczuć (32 proc.).

