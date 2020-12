Wyłowiono ciało z Odry. Policja szuka sprawcy pobicia

20-latka po raz ostatni widziano we wrocławskim klubie X Demon w nocy z 25 na 26 września br.. Mężczyzna bawił się tam ze znajomymi. Świadkowie ostatni raz widzieli go ok. godziny 2 w nocy.

Ciało 20-latka wyłowiono z Odry 3 października br.

W listopadzie prokuratura postawiła zarzuty dwóm osobom, związanym z klubem X Demon. Pierwszy oskarżony w tej sprawie to ochroniarz pracujący w lokalu – Przemysław Sz., który miał pobić Aleksiuka, kiedy ten chciał przejść w miejsce niedostępne dla gości.

Drugi oskarżony to manager klubu Łukasz R., który jest podejrzany o manipulowanie nagraniami z monitoringu. Mężczyzna nie przyznaje się do winy.

Wczoraj policja opublikowała zdjęcia trzeciego mężczyzny, który może być zamieszany w sprawę. Podejrzany może mieć związek z pobiciem 20-latka.

Osoby posiadające informacje na temat mężczyzny, którego wizerunek widoczny jest na fotografiach, proszone są o kontakt telefoniczny z funkcjonariuszem prowadzącym czynności pod numerem 602-776-858 w godzinach 8:00 – 20:00 lub osobiście na Komisariacie Policji Wrocław Stare Miasto.

Czytaj także:

Środowiska akademickie chcą odwołania Czarnka. Jest komentarz Grodzkiego