"Prezydent Putin". Największe wpadki słowne polityków w USA w 2024 roku

Stacja Fox News opublikowała subiektywny ranking największych wpadek w amerykańskiej polityce w mijającym roku. O większości z nich była mowa także w polskich mediach. Amerykańscy dziennikarze, którzy przygotowali zestawienie sześciu wpadek skoncentrowali się na najważniejszych postaciach sceny politycznej USA.

Biden w debacie z Trumpem

Na ostatnim miejscu umieszczono występ Joe Bidena w debacie z Donaldem Trumpem w Atlancie 27 czerwca. Jej rezultatem była zresztą decyzja establishmentu Partii Demokratycznej o wymianie kandydata. Sztab wyborczy Bidena początkowo tłumaczył niedyspozycję Bidena przeziębieniem, ale tydzień później sam prezydent przyznał, że "zawalił sprawę" i "miał kiepską noc", a mainstreamowe media zmieniły narrację o jego kondycji do kandydowania i następnej kadencji, nie czekając na ostateczną decyzję partyjnej wierchuszki.

Biden nazwał zwolenników Trumpa "śmieciami"

Wiec Trumpa w Madison Square Garden w Nowym Jorku 27 października trafił na pierwsze strony gazet, gdy komik Tony Hinchcliffe wyśmiał różne grupy etniczne, nazywając Portoryko w żartach "pływającą wyspą śmieci". Trzy dni później w trakcie telekonferencji z grupą Voto Latino Biden wypalił: "Jedyne śmieci, jakie tam widzę, to jego zwolennicy".

Zarówno Biden, jak i administracja Białego Domu usiłowali tłumaczyć w kolejnych dniach, że został źle zrozumiany, ale na niewiele się to zdało. Przywołano kuriozalną wypowiedź Hillary Clinton, która w toku kampanii w 2016 r. określiła zwolenników Trumpa jako należących do "godnych pożałowania".

W reakcji Trump przyjechał śmieciarką na wiec w Green Bay w stanie Wisconsin. Republikanin całe przemówienie wygłosił w ubraniu roboczym pracowników zakładów sortujących śmieci.

Co zrobiłaby inaczej niż Biden? Harris: Nic

Bohaterką kolejnej wpadki jest Kamala Harris. Otóż wiceprezydent będąc już kandydatką Demokratów została zapytana w programie "The View", co zrobiłaby inaczej niż Biden w ciągu ostatnich czterech lat.

Jej odpowiedź była dość zaskakująca. Harris zastanowiła się, a następnie oznajmiła: "Nic nie przychodzi mi na myśl w tej kwestii – a brałam udział w większości decyzji, które miały wpływ".

Rzecz w tym, że prowadzący dał Harris okazję do odróżnienia się od Bidena, ponieważ kampania Trumpa nieustannie wiązała ją bezpośrednio z niepopularną administracją prezydenta. Kandydatka Demokratów nie skorzystała jednak z dobrze wystawionej piłki.

Walz "przyjaciel szkolnych strzelców"

Kandydat Harris na wiceprezydenta Tim Walz oświadczył podczas debaty kandydatów na wiceprezydenta z JD Vance’m, że jest "przyjacielem szkolnych strzelców". Do tej niefortunnej wpadki doszło, gdy gubernator Minnesoty został zapytany o zmianę stanowiska w sprawie zakazu broni szturmowej.

Siedziałem w tym biurze z rodzicami z Sandy Hook. Zaprzyjaźniłem się ze szkolnymi strzelcami. Widziałem to – mówił Walz. Dziennikarze Fox News wskazali, że Walz prawdopodobnie miał na myśli, że zaprzyjaźnił się z rodzicami, którzy stracili dzieci w makabrycznych strzelaninach w szkołach.

Trump pomylił Haley z Pelosi

Na wiecu w New Hampshire 20 stycznia Trump prawdopodobnie pomylił ówczesną konkurentkę w prawyborach prezydenckich z ramienia Partii Republikańskiej Nikki Haley i byłą przewodniczącą Izby Reprezentantów Nancy Pelosi.

Przemawiając w Concord, Trump powiedział, że Haley, jego była ambasador przy ONZ, była odpowiedzialna za załamanie się bezpieczeństwa Kapitolu podczas zamieszek 6 stycznia 2021 r. Trump wcześniej obwiniał Pelosi za odrzucenie wsparcia Gwardii Narodowej przed zamieszkami i wg. Fox News to ją miał na myśli.

– Wiesz, nawiasem mówiąc, nigdy nie informują o tłumie 6 stycznia, wiesz, Nikki Haley. Nikki Haley, Nikki Haley, wiesz, oni — czy wiesz, że zniszczyli wszystkie informacje i wszystkie dowody. Wszystko. Usunęli i zniszczyli wszystko, wszystko, z wielu powodów, na przykład to, że Nikki Haley odpowiada za bezpieczeństwo. Zaoferowaliśmy 10 000 ludzi, żołnierzy, Gwardię Narodową. Więc czegokolwiek chcieli, odrzucili to. Nie chcą o tym rozmawiać. To bardzo nieuczciwi ludzie — powiedział Trump.

Złote myśli Kamali Harris

Kolejny punkt w zestawieniu to dziwaczne wypowiedzi Kamali Harris. Przytoczono kilka cytatów, oto niektóre z nich: – Dorastałem ze świadomością, że dzieci danej społeczności są dziećmi danej społeczności i wszyscy powinniśmy mieć osobisty interes w tym, aby dzieci mogły dorastać z zasobami, których potrzebują, aby osiągnąć dany im przez Boga potencjał – mówiła wiceprezydent we wrześniu.

– Jesteśmy tutaj, ponieważ walczymy o demokrację. Walczymy o demokrację. I zrozumcie różnicę tutaj, zrozumcie różnicę tutaj, idąc naprzód, idąc naprzód, zrozumcie różnicę tutaj – oznajmiła z kolei na wydarzeniu kampanijnym w listopadzie.

Biden przedstawił Zełenskiego jako Putina

Na konferencji prasowej W trakcie szczytu NATO Biden oddając głos Wołodymyrowi Zełenskiemu nazwał go "prezydentem Putinem".

Biden zaczął już opuszczać mównicę, ale zorientował się w swojej pomyłce. Wrócił i poprawił swój błąd. – Prezydent Putin? Pokona prezydenta Putina. Prezydent Zełenski – powiedział Biden. Następnie uścisnął dłoń Zełenskiemu i obaj politycy próbowali obrócić wpadkę w żart. – Jestem tak skupiony na pokonaniu Putina – próbował tłumaczyć Amerykanin. – Jestem od niego lepszy – powiedział Zełenski. – Jesteś cholernie lepszy – dodał Biden.

Czytaj też:

Establishment będzie chciał utrudnić Trumpowi reformy. Biden wydał dekret