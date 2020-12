Rafalska: Od niemieckiej prezydencji można się uczyć tej stalowej twardości

Czy Polacy chcą się zaszczepić na COVID-19? Ten sondaż nie pozostawia wątpliwości

Co trzeci badany zaszczepiłby się przeciw COVID-19, gdyby była dostępna szczepionka, a blisko połowa nie ma takiego zamiaru. Stosunek do szczepień zależy w od podejścia do choroby i od wieku ankietowanych. Wielu obawia się też skutków...